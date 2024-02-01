Татуировки украинских пленных со сбитого под Белгородом Ил-76 попали на видео

СК показал татуировки украинских пленных со сбитого под Белгородом Ил-76

Следственный комитет (СК) России показал татуировки украинских военнопленных, находившихся внутри сбитого под Белгородом российского самолета Ил-76. Видео «Ленте.ру» в четверг, 1 февраля, предоставили в ведомстве.

На кадрах видны тату, набитые на различных частях тела летевших на борту украинских военных.

Всего, по данным СК, на месте падения самолета было изъято более 670 фрагментов тел, а также личные документы. Согласно генетической экспертизе, все они принадлежали шести членам экипажа, трем сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим.

Российский самолет Ил-76 был сбит 24 января в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области. Никто из находившихся на борту не выжил.