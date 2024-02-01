Над Белгородской областью сбили две воздушные цели

Губернатор Гладков: ПВО сбила две цели в Белгородской области, пострадавших нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над регионом сбили две воздушные цели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили цели в Яковлевском городском округе Белгородской области, на подлете к городу Строитель. Сейчас оперативные службы уточняют сведения о последствиях на земле.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул глава региона.

Ранее два украинских беспилотника сбили в Нижегородской области. Они двигались ночью со стороны Рязанской области на высоте около 50 метров.

Накануне украинские БПЛА неоднократно атаковали Белгородскую область. 31 января дроны ВСУ пять раз пытались ударить по объектам в регионе.