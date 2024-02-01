Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:18, 1 февраля 2024Россия

Над Белгородской областью сбили две воздушные цели

Губернатор Гладков: ПВО сбила две цели в Белгородской области, пострадавших нет

Фото: Unsplash

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над регионом сбили две воздушные цели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили цели в Яковлевском городском округе Белгородской области, на подлете к городу Строитель. Сейчас оперативные службы уточняют сведения о последствиях на земле.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул глава региона.

Ранее два украинских беспилотника сбили в Нижегородской области. Они двигались ночью со стороны Рязанской области на высоте около 50 метров.

Накануне украинские БПЛА неоднократно атаковали Белгородскую область. 31 января дроны ВСУ пять раз пытались ударить по объектам в регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужного обвинили в потере десяти бригад ВСУ

      В Госдуме призвали ООН признать Украину страной-агрессором

      Глава ГУР Украины отказался считать Трампа поклонником России

      Повар в VIP-семью и стоматолог вошли в топ высокооплачиваемых вакансий в России

      Россиянам назвали лучшее время для бронирования летних туров

      На Западе раскрыли подробности о перемирии в секторе Газа

      Путин рассказал о производстве в России жизненно важных лекарств

      Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрывали

      На Украине оценили решение суда ООН по иску Киева к России

      Украинские беспилотники сбили над Курской и Белгородской областями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше