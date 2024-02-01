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15:12, 1 февраля 2024Россия

Убедившим отказаться от аборта российским врачам предложили доплачивать

В Татарстане предложили доплачивать врачам, убедившим женщин не делать аборт

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец предложила доплачивать российским врачам, которые убедили женщин не делать аборт. Такой запрос омбудсмен направила зампреду Госдумы Анне Кузнецовой. Подробный комментарий Волынец привела в Telegram-канале.

Правозащитница пояснила, что считает эффективным способом повышения рождаемости в России разработку мер по предотвращению абортов. К примеру, по мнению Волынец, в стране стоит материально поощрять медиков за успешную работу по убеждению женщин отказаться от искусственного прерывания беременности.

«Считаю целесообразным на федеральном уровне ввести "Вифлеемский сертификат" — премию для медицинских работников, участвующих в поддержке беременных женщин, которые решили сохранить беременность. Выплаты будут производиться при каждом случае изменения выбора в пользу рождения ребенка», — отметила омбудсмен.

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Волынец подчеркнула, что для врачей подобная мера станет мотивацией для сохранения жизни еще не рожденных детей. Она заверила, что сертификат будет равен стоимости аборта.

В январе губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил жаловаться на склонение к аборту в правительство региона.

До этого глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев допустил, что даже полный запрет абортов в России не приведет к повышению рождаемости. По его мнению, вместо правильных решений проблемы предлагаются поверхностные и популистские. При этом Фадеев заметил, что сам не одобряет аборты.

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      Анна Щербакова
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