Полковник Бреттон-Гордон: Путин визитом в Калининград ударил по робкому Западу

Полковник Вооруженных сил Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в статье для газеты Telegraph рассказал, что своим визитом в Калининград на фоне учений НАТО Steadfast Defender президент России нанес удар по «робкому либеральному Западу».

По мнению офицера, российский лидер услышал призыв генерала Патрика Сандерса к британцам о том, что им необходимо быть готовыми к армейской службе в случае войны с Россией.

«Можно предположить, что российский лидер услышал на этой неделе призыв генерала Патрика Сандерса и решил, что эта поездка — прекрасный шанс нанести удар по робкому либеральному Западу, где молодежь, по его мнению, сражается только в видеоиграх и будет уклоняться от реального боя, если до него дойдет дело», — написал Бреттон-Гордон.

По его словам, реакция некоторых кругов дает понять, что Путин мог так полагать. Его визит в Калининград был не случаен и направлен на то, чтобы загнать страны НАТО в ловушку, заставить их впасть в панику и обратить внимание на собственную защиту вместо передачи вооружений Украине.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в поездке Путина в Калининград нет послания в адрес НАТО. По его словам, рабочие визиты в российские регионы входят в обязанности президента.

Глава государства посетил город 25 января. Он пообщался со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, провел совещание о развитии региона, а также встретился с губернатором Антоном Алихановым.

