Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:10, 1 февраля 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили о провале плана Зеленского о «тихом увольнении» Залужного

Spiegel: план Зеленского о «тихом увольнении» главкома ВСУ Залужного провалился
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

План президента Украины Владимира Зеленского о «тихом увольнении» главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного полностью провалился. Об этом заявило издание из Германии Der Spiegel.

В материале отмечается, что глава государства в ходе неофициальной беседы с главкомом хотел убедить его написать заявление об увольнении с должности по собственному желанию, однако Залужный отказался.

При этом издание отмечает, что публично снимать главнокомандующего своим указом Зеленский не хочет, поскольку тот очень популярен как у военнослужащих, так и у гражданских украинцев. «Оба ослаблены: и президент, и главком армии, из-за чего в Киеве очень тревожно, а СМИ полны догадок», — говорится в статье.

Немецкие журналисты также указали, что Зеленский надеялся показать украинцам «картину единения», однако неудавшаяся попытка увольнения продемонстрировала отсутствие единогласия в руководстве государства.

Ранее несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ. Сообщалось, что его должность займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг.

По информации британских СМИ, 29 января Залужного вызвали в офис президента, в ходе встречи он заявил Зеленскому, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. После этого Залужному было предложено подать в отставку. Тот отказался, и Зеленский сообщил, что сам подпишет указ о его увольнении.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова

      В ЕС назвали происходящее в Газе шрамом на общей совести

      Нетаньяху отказался освобождать удерживаемых в Газе заложников любой ценой

      В Германии заявили о провале плана Зеленского о «тихом увольнении» Залужного

      «Самая сексуальная юристка в мире» снялась в джакузи в микробикини

      В Венгрии призвали сменить руководство ЕС

      Генсека НАТО номинировали на Нобелевскую премию мира

      На Украине 19-летнего студента с отсрочкой отправили в воинскую часть

      «Мелочей нет». Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов их возрождением

      В США рассказали о поставках высокоточных бомб Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше