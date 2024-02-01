В Германии заявили о провале плана Зеленского о «тихом увольнении» Залужного

Spiegel: план Зеленского о «тихом увольнении» главкома ВСУ Залужного провалился

План президента Украины Владимира Зеленского о «тихом увольнении» главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного полностью провалился. Об этом заявило издание из Германии Der Spiegel.

В материале отмечается, что глава государства в ходе неофициальной беседы с главкомом хотел убедить его написать заявление об увольнении с должности по собственному желанию, однако Залужный отказался.

При этом издание отмечает, что публично снимать главнокомандующего своим указом Зеленский не хочет, поскольку тот очень популярен как у военнослужащих, так и у гражданских украинцев. «Оба ослаблены: и президент, и главком армии, из-за чего в Киеве очень тревожно, а СМИ полны догадок», — говорится в статье.

Немецкие журналисты также указали, что Зеленский надеялся показать украинцам «картину единения», однако неудавшаяся попытка увольнения продемонстрировала отсутствие единогласия в руководстве государства.

Ранее несколько бывших и действующих политиков и журналистов сообщили об отставке главкома ВСУ. Сообщалось, что его должность займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Однако пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров эту информацию опроверг.

По информации британских СМИ, 29 января Залужного вызвали в офис президента, в ходе встречи он заявил Зеленскому, что ситуация на фронте для Киева не такая позитивная, как ему говорят его советники. После этого Залужному было предложено подать в отставку. Тот отказался, и Зеленский сообщил, что сам подпишет указ о его увольнении.

