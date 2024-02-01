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14:33, 1 февраля 2024Мир

В Кремле объяснили увеличение помощи Украине со стороны ЕС

Песков: США хотят переложить бремя поддержки Киева на налогоплательщиков ЕС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Выделение нового крупного пакета помощи Украине со стороны Евросоюза является сигналом того, что США тем самым хотят переложить бремя поддержки республики на налогоплательщиков ЕС, склоняя европейских представителей к наращиванию помощи Киеву. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Безусловно, мы отслеживаем всю информацию. Мы понимаем, что Киев продолжает испытывать проблемы и проблемы также испытывает и коллективный Запад. Здесь сейчас очевидно, что будет процесс попытки переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков, но будем наблюдать за процессом принятия решений», — объяснил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков заявил, что демонизация России, которая проводится силами стран ЕС, нужна как раз для «выбивания дополнительных денег» от европейских граждан.

1 февраля глава совета ЕС Шарль Мишель сообщил, что саммит объединения утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро. По его словам, решение было принято всеми 27 лидерами стран-членов ЕС, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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      Виктория Кондратьева
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