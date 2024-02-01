В Кремле объяснили увеличение помощи Украине со стороны ЕС

Песков: США хотят переложить бремя поддержки Киева на налогоплательщиков ЕС

Выделение нового крупного пакета помощи Украине со стороны Евросоюза является сигналом того, что США тем самым хотят переложить бремя поддержки республики на налогоплательщиков ЕС, склоняя европейских представителей к наращиванию помощи Киеву. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Безусловно, мы отслеживаем всю информацию. Мы понимаем, что Киев продолжает испытывать проблемы и проблемы также испытывает и коллективный Запад. Здесь сейчас очевидно, что будет процесс попытки переложить финансовое бремя вот этой поддержки киевского режима Вашингтоном на плечи европейских налогоплательщиков, но будем наблюдать за процессом принятия решений», — объяснил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Песков заявил, что демонизация России, которая проводится силами стран ЕС, нужна как раз для «выбивания дополнительных денег» от европейских граждан.

1 февраля глава совета ЕС Шарль Мишель сообщил, что саммит объединения утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на 50 миллиардов евро. По его словам, решение было принято всеми 27 лидерами стран-членов ЕС, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.