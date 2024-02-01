В России испытают беспилотный транспортер ПШ-56 для эвакуации раненых

Беспилотный транспортер для эвакуации раненых, созданный инженером из Приморья Сергеем Гренком, проходит испытания на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что машина с дистанционным управлением получила резиновые гусеницы и два электродвигателя. Раму и детали трансмиссии собрали вручную с учетом особенностей эксплуатации транспортера в условиях местности в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Батареи машины обеспечивают до восьми часов непрерывной работы с грузом, в том числе при отрицательных температурах.

Приморец изобрел транспортер с рабочим названием ПШ-56 для помощи военнослужащим с гуманитарными целями. Морские пехотинцы, прибывшие из зоны СВО, помогают изобретателю создавать условия для испытаний ПШ-56.

«В ходе испытаний изделия военнослужащие соединения морской пехоты ТОФ отрабатывают различные варианты применения транспортера в условиях контактного боя. Это доставка боекомплекта, продуктов питания, разминирование и выполнение разведывательных задач. Но одним из главных направлений тестирования изделия является эвакуация условно раненых военнослужащих с поля боя», — сообщили в пресс-службе.

В январе гендиректор компании «Арго» Константин Багдасаров сообщил, что российские военные впервые применили доставляющий боеприпасы дрон «Черепаха» в зоне СВО.