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21:01, 1 февраля 2024Экономика

В России резко выросли объемы биржевой торговли бензином и дизелем

Объемы биржевой торговли бензином в России за год выросли почти на треть

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Объемы продажи нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) резко выросли в январе 2024 года по сравнению с показателями первого месяца 2023-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные площадки.

Отмечается, что в начале текущего года бензина и дизельного топлива было реализовано на 32 и 26 процентов больше соответственно. При этом оборот в денежном выражении увеличился на 59,3 процента, до 136,5 миллиарда рублей.

На фоне запрета на вывоз нефтепродуктов за рубеж, вводившегося в качестве временной меры прошлой осенью, к концу декабря оптовую стоимость топлива удалось снизить до уровней, наблюдавшихся до начала кризиса, но в январе рост возобновился. Повышение биржевой стоимости бензина ускорилось после того, как стало известно о второй аварии на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла», который является ключевым в обеспечении Московского региона. По словам министра энергетики России Николая Шульгинова, задачей ведомства в текущем году станет удержание роста цен на бензин и дизель на уровне не выше инфляции.

Ранее стало известно, что участники биржевых торгов в России пожаловались властям на скупающих бензин роботов. Речь идет о приобретении всех выставляемых лотов при помощи алгоритмических систем закупок, позволяющих рассчитывать, формировать и выставлять заявки в биржевые стаканы значительно быстрее, чем при работе вручную. Использование таких практик приводит к тому, что нефтепродукты оказываются у перекупщиков.

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      Дмитрий Воронин
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