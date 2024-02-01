Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:12, 1 февраля 2024Наука и техника

В очках дополненной реальности Apple нашли уязвимость

TechCrunch: Apple исправила уязвимость в очках Vision Pro

Фото: Loren Elliott / Reuters

Компания Apple признала наличие критической уязвимости в гарнитуре Vision Pro. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Корпорация выпустила программное обновление VisionOS 1.0.2 для очков дополненной реальности. В нем специалисты Apple исправили уязвимость, связанную с WebKit — движком браузера, на котором работает Safari и другие веб-приложения. В материалах компании говорится, что уязвимость позволяла выполнить вредоносный код на очках дополненной реальности.

Авторы TechCrunch отметили, что это та же самая уязвимость, которая Apple исправила ранее в iPhone, iPad, Mac и Apple TV, выпустив обновление iOS 17.3. Не ясно, использовали ли хакеры уязвимость конкретно в Vision Pro. Представитель Apple Скотт Рэдклифф не ответил на запрос TechCrunch.

По словам специалистов медиа, злоумышленники нередко используют слабые места в WebKit, чтобы проникнуть в базовую операционную систему устройства и похитить личные данные пользователя. В 2023 году Apple выпустила несколько патчей, исправляющих проблемы WebKit.

В конце января ведущие IT-издания и блогеры опубликовали первые обзоры Vision Pro. Авторы в целом похвалили устройство, но раскритиковали его за высокую стоимость.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЕС согласился предоставить Киеву деньги при одном условии

      Раскрыты подробности предполагаемых контактов россиян с пришельцами

      В ЕС решение о выделении Украине 50 миллиардов евро назвали сигналом для США

      Доступ к YouTube-каналам устроившего опасную езду блогера ограничили

      «Стройка века» началась в самом большом регионе России

      Карпин назвал причину уменьшившейся симпатии к Москве

      Дмитрию Певцову предъявили обвинения на Украине

      Найденный в сундуке 285-летний ссохшийся лимон продали за 160 тысяч рублей

      Скорость интернета Starlink увеличат

      В России приготовились к сокращению торговли с Турцией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше