В очках дополненной реальности Apple нашли уязвимость

TechCrunch: Apple исправила уязвимость в очках Vision Pro

Компания Apple признала наличие критической уязвимости в гарнитуре Vision Pro. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Корпорация выпустила программное обновление VisionOS 1.0.2 для очков дополненной реальности. В нем специалисты Apple исправили уязвимость, связанную с WebKit — движком браузера, на котором работает Safari и другие веб-приложения. В материалах компании говорится, что уязвимость позволяла выполнить вредоносный код на очках дополненной реальности.

Авторы TechCrunch отметили, что это та же самая уязвимость, которая Apple исправила ранее в iPhone, iPad, Mac и Apple TV, выпустив обновление iOS 17.3. Не ясно, использовали ли хакеры уязвимость конкретно в Vision Pro. Представитель Apple Скотт Рэдклифф не ответил на запрос TechCrunch.

По словам специалистов медиа, злоумышленники нередко используют слабые места в WebKit, чтобы проникнуть в базовую операционную систему устройства и похитить личные данные пользователя. В 2023 году Apple выпустила несколько патчей, исправляющих проблемы WebKit.

В конце января ведущие IT-издания и блогеры опубликовали первые обзоры Vision Pro. Авторы в целом похвалили устройство, но раскритиковали его за высокую стоимость.