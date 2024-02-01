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16:30, 1 февраля 2024Забота о себе

Врач развеял популярный миф о менструации

Гинеколог Палтер: у большинства менструация начинается в четверг или пятницу

Фото: Yaroslav Astakhov / Shutterstock / Fotodom

Менструальный цикл женщины не связан с фазами луны, заявил врач-гинеколог Стивен Палтер. Популярный миф о женской физиологии он развеял в Tik-Tok, пишет Daily Mail.

Палтер указал, что люди много лет считали, что луна каким-то образом воздействует на физиологию женщин. Однако исследование, в ходе которого были проанализированы 300 тысяч менструальных циклов, доказало, что это не так.

Тем не менее по его словам, ученые заметили другую закономерность: у большинства женщин менструация начинается в четверг или в пятницу. Гинеколог считает, что это может быть связано с режимом сна, диетой или стрессом, который обычно нарастает к концу недели.

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      Екатерина Улитина
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