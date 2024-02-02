61-летняя блогерша прошлась без штанов и удивила подписчиков

Зрелая блогерша Рослин Грайнер прошлась в откровенном наряде на камеру и удивила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

61-летняя инфлюэнсерша с никнеймом howrosdoesit разместила видео, в котором позировала в бордовых колготках и черном оверсайз-пиджаке с массивным искусственным цветком. При этом на кадрах видно, что юзерша отказалась от брюк.

Помимо этого, она надела черные туфли на шпильке. Свой образ женщина дополнила сумкой-клатчем и несколькими ожерельями. «Упс. Забыла штаны. В 61 год все еще законодатель моды!» — заявила она.

Пользователи сети оценили внешний вид Грайнер в комментариях под постом. «Да! Вы действительно законодатель моды», «Какой пиджак!» — высказались они.

Ранее в феврале 48-летнюю Еву Лонгорию сняли на улице без макияжа. На полученных кадрах звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» предстала в черном спортивном наряде, который включал в себя толстовку, кофту на молнии, топ и брюки с резинками внизу.