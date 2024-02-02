Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:32, 2 февраля 2024Экономика

Курс евро превысил 99 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 9 января

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 2 февраля, курс евро превысил 99 рублей, что произошло впервые с 9 января этого года, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме валюта доходила до 99,07 рубля. Доллар и юань также обновили максимумы с середины января, поднявшись до 91,14 рубля и 12,65 рубля соответственно.

Российская валюта слабеет на фоне завершения налогового периода, неопределенности с продолжительностью периода высоких процентных ставок, а также с более низкими, чем осенью, ценами на российскую нефть, что снижает приток валюты.

Курс доллара от TradingView

Эксперты расходятся в перспективах рубля на ближайший месяц. Так, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ожидает резкого укрепления, потому что впереди президентские выборы, перед которыми власти постараются поддержать рубль.

Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в феврале курс доллара останется в пределах 87,35-93,4 рубля. Повлиять на него в ту или иную сторону могут возможное продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также решения Банка России и Федеральной резервной системы США по ставкам.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о других найденных в допинг-пробе Валиевой препаратах

      Стало известно о маневрах секретного китайского космоплана

      Участник популярного шоу на ТНТ рассказал о проблемах со здоровьем после проекта

      В ЕС признали отсутствие механизмов по выплате миллиардов евро помощи Украине

      Россиянкам перечислили портящую внешний вид верхнюю одежду

      Евросоюз заявил о поддержке российских оппозиционеров

      Американский миллиардер решил провести «Олимпиаду на стероидах»

      Россиянам подсказали способы справиться с бесконечным «днем сурка»

      Россиян предупредили о перспективе займов у бандитов

      Путин назвал три составляющие патриотизма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше