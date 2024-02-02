Курс евро на Мосбирже превысил 99 рублей впервые с 9 января

В ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 2 февраля, курс евро превысил 99 рублей, что произошло впервые с 9 января этого года, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме валюта доходила до 99,07 рубля. Доллар и юань также обновили максимумы с середины января, поднявшись до 91,14 рубля и 12,65 рубля соответственно.

Российская валюта слабеет на фоне завершения налогового периода, неопределенности с продолжительностью периода высоких процентных ставок, а также с более низкими, чем осенью, ценами на российскую нефть, что снижает приток валюты.

Эксперты расходятся в перспективах рубля на ближайший месяц. Так, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев ожидает резкого укрепления, потому что впереди президентские выборы, перед которыми власти постараются поддержать рубль.

Однако финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в феврале курс доллара останется в пределах 87,35-93,4 рубля. Повлиять на него в ту или иную сторону могут возможное продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также решения Банка России и Федеральной резервной системы США по ставкам.