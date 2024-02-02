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05:09, 2 февраля 2024Мир

В Великобритании ответили на вопрос о новых партнерах НАТО

В Британии заявили об отсутствии новых партнеров НАТО с особым статусом
СюжетУчения НАТО:
Джеймс Хиппи

Джеймс Хиппи. Фото: Toby Melville / Reuters

Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи ответил на вопрос о новых партнерах с расширенными возможностями НАТО. В ответе на соответствующий парламентский запрос члена Палаты общин Грегори Кэмпбелла Хиппи заявил об отсутствии стран, которые просили альянс об особом статусе взаимодействия с НАТО. «Лента.ру» изучила текст ответа Хиппи.

Партнер НАТО с расширенными возможностями — особый статус, который может получить страна в рамках сотрудничества с альянсом. Этот статус расширенный доступ к программам и учениям НАТО, а также более широкому обмену информацией. В настоящий момент таким статусом обладают пять стран: Австралия, Грузия, Иордания, Швеция и Украина.

Ранее Кэмпбелл обратился к правительству с вопросом о новых партнерах НАТО в рамках программы расширенных возможностей.

«Спросить министра обороны [Великобритании Гранта Шэппса], обсуждал ли он со своими коллегами по НАТО вопрос о расширении числа партнеров с расширенными возможностями с февраля 2022 года», — говорилось в вопросе парламентария.

Отвечая на этот вопрос, представитель британского оборонного ведомства заметил, что Украина стала последней страной, получившей статус партнера с расширенными возможностями.

«В настоящее время у НАТО есть пять партнеров с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner, EOP — прим. «Ленты.ру»), которые вносят значительный вклад в операции НАТО и имеют расширенные возможности для диалога и сотрудничества с союзниками. Любой партнер может запросить статус EOP, который затем должен быть согласован всеми союзниками по НАТО. Совсем недавно НАТО признало Украину в статусе EOP. За это время ни один партнер не запросил статус EOP», — объяснил Хиппи.

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До этого сообщалось, что США и Германия возразили против приглашения Украины в НАТО. Позднее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на подписание гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

Украина подала заявку на членство еще в 2018 году и с 12 июня 2020-го имеет статус «партнера с расширенными возможностями».

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      Кирилл Садовский
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