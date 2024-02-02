В России из-за повышения цен на бензин возбудили 28 дел

Глава ФАС Шаскольский сообщил о 28 делах в 19 регионах из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 28 антимонопольных дел в 19 регионах страны по факту выявленного повышения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС. Об этом в ходе конференции «Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации» в Санкт-Петербурге сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудники ФАС изучали экономическую обоснованность роста цен, проверке подверглись различные составляющие, которые включаются в стоимость продукта.

Шаскольский подчеркнул, что топливный рынок является социально значимым, а благодаря принятым правительством мерам цены на топливо сдерживаются как в розничном, так и в оптовом сегментах.

Ранее стало известно, что ФАС в рамках борьбы с подорожанием топлива собирается ввести начальную максимальную стоимость продаваемого на бирже горючего по государственным заказам. Идея ведомства в том, чтобы госпредприятия всегда имели доступ к дешевым бензину и дизельному топливу.

Актуальность такого предложения связана с очередным резким ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Несмотря на значительное падение экспорта нефтепродуктов, за январь бензин и дизель подорожали на четверть. Однако с февраля стоимость марки Аи-92 без видимых причин начала резко падать, за двое суток она снизилась на десять процентов.