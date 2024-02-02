Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:37, 2 февраля 2024Экономика

В России из-за повышения цен на бензин возбудили 28 дел

Глава ФАС Шаскольский сообщил о 28 делах в 19 регионах из-за роста цен на бензин
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 28 антимонопольных дел в 19 регионах страны по факту выявленного повышения цен на бензин и дизельное топливо на АЗС. Об этом в ходе конференции «Антимонопольное регулирование ценообразования на товарных рынках Российской Федерации» в Санкт-Петербурге сообщил глава ведомства Максим Шаскольский, передает РИА Новости.

По его словам, сотрудники ФАС изучали экономическую обоснованность роста цен, проверке подверглись различные составляющие, которые включаются в стоимость продукта.

Шаскольский подчеркнул, что топливный рынок является социально значимым, а благодаря принятым правительством мерам цены на топливо сдерживаются как в розничном, так и в оптовом сегментах.

Ранее стало известно, что ФАС в рамках борьбы с подорожанием топлива собирается ввести начальную максимальную стоимость продаваемого на бирже горючего по государственным заказам. Идея ведомства в том, чтобы госпредприятия всегда имели доступ к дешевым бензину и дизельному топливу.

Актуальность такого предложения связана с очередным резким ростом цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Несмотря на значительное падение экспорта нефтепродуктов, за январь бензин и дизель подорожали на четверть. Однако с февраля стоимость марки Аи-92 без видимых причин начала резко падать, за двое суток она снизилась на десять процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России задержали контейнеры с формой ВСУ. Груз шел транзитом через Китай в Польшу

      Раскрыты подробности самого популярного музыкального фестиваля в России

      Стилист назвала россиянкам самые модные джинсы 2024 года

      Стали известны подробности пожара на территории российской ИК

      Песков пообещал своевременно сообщить дату визита Путина в Турцию

      В России школьницу избили в туалете из-за одного комментария в соцсети

      Израиль заявил о влиянии России в содействии освобождению заложников

      В Кремле ответили на вопрос о послании Путина Федеральному собранию

      Кремль высказался о возвращении Украине тел пленных со сбитого Ил-76

      Назван неожиданно полезный для сердца фрукт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше