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17:59, 2 февраля 2024Ценности

Фигуристка Алина Загитова снялась в боди с глубоким декольте

Кадр: @azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова снялась в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя спортсменка разместила видео, в котором предстала в бордовом боди с длинными рукавами и вырезом в виде сердца, демонстрирующим ее частично обнаженную грудь. При этом видно, что звезда отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, Загитова также надела джинсы, декорированные широким поясом и металлической фурнитурой. Помимо этого, она заплела волосы в две косы и сделала макияж с акцентом на глазах. В качестве украшений знаменитость выбрала золотую подвеску и несколько колец.

В декабре 2023 года Алина Загитова станцевала на камеру в откровенном наряде. Девушка записала видео, на котором она предстала в красном платье, оформленном V-образным декольте и высоким разрезом на бедре.

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      Екатерина Ештокина
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