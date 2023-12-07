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09:43, 7 декабря 2023Ценности

Фигуристка Алина Загитова станцевала на камеру в откровенном наряде

Кадр: @azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя спортсменка записала видео, на котором она предстала в красном платье, оформленном V-образным декольте и высоким разрезом на бедре. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие украшено множеством сияющих пайеток. Кроме того, для образа девушка надела фиолетовые перчатки выше локтя, а также уложила волосы в объемные локоны.

Поклонники оценили ролик знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Какая ты красотка», «Самая красивая девушка в мире», «Прекрасная, как и всегда», «Шикарная», «Просто космос!» — восхищались они.

В ноябре Алина Загитова раскрыла секрет своего откровенного платья, в котором она появилась на премии глянцевого журнала The Voice «Главные лица». «Считаю, что те, кто громче всех порицает меня, сами мечтают так одеться. По личному опыту, подобное часто происходит», — заявила она.

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      Карина Черных
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