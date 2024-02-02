Франция создаст демонстратор боевой беспилотной подлодки

Минобороны Франции заказало у Naval Group демонстратор беспилотной подлодки

Агентство оборонных закупок Министерства обороны Франции заключило c Naval Group контракт на создание демонстратора боевой беспилотной подводной лодки. Об этом сообщает Defense News.

В заказе французского военного ведомства указано, что речь идет о демонстраторе длиной более 10 метров и массой свыше 10 тонн. В рамках соглашения с Naval Group планируется разработать технологию энергетической установки, а также изучить интеграцию датчиков и автономность беспилотной субмарины. Также подлодка получит возможность установки вооружений.

Демонстратор подводного беспилотник планируется создать на основе уже имеющегося у Naval Group прототипа. Соглашение о создании демонстратора было заключено 28 декабря и будет действовать в течение двух лет. Проект позволит Франции «оценить новый военно-морской потенциал, который мог бы обеспечить среднесрочное оперативное реагирование на новые зоны конфликтов и асимметричные способы ведения боев».

В декабре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России работают над созданием ударного подводного дрона с полезной нагрузкой до пяти килограмм.