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19:23, 2 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ объявила в розыск украинского хакера за сбор данных об инфраструктуре России

ФСБ разыскивает украинского хакера Орленко за сбор данных об инфраструктуре РФ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила в международный розыск украинского хакера Романа Орленко, заочно обвиненного в использовании шпионских программ для сбора данных о российской инфраструктуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника агентства, гражданин Украины скрывается от следствия за границей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 273 («Создание, распространение или использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации») УК РФ. Виновному по данному основанию грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом до 200 тысяч рублей.

Ранее МВД России объявило в розыск адвокатов Ольгу Михайлову и Александра Федулова по уголовным статьям. Сейчас они оба находятся за границей.

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      Олеся Мицкевич
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