Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:41, 2 февраля 2024Силовые структуры

Российское МВД объявило в розыск еще одного адвоката Навального

МВД России объявило в розыск адвоката Навального Александра Федулова

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российское МДВ объявило в розыск еще одного адвоката Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) — Александра Федулова. Об этом говорится в базе ведомства.

Адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Другие подробности не сообщаются.

Сейчас Федулов находится за границей. Он улетел в Турцию в октябре 2023 года после возбуждения уголовного дела в отношении защиты Навального.

Ранее 2 февраля МВД России объявило в розыск адвоката Ольгу Михайлову. В январе ей было предъявлено заочное обвинение в экстремизме.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России предложили повысить до 50 лет призывной возраст для одной категории мужчин. Идею раскритиковали и отложили

      Путин приехал в гости к медику и попробовал чай с пастилой

      Названы риски покупки жилья в аварийном доме

      54-летняя певица вышла в свет в прозрачном платье

      Женщина нашла таинственную коробку с человеческим прахом во время похода

      Россияне стали больше платить по семейной ипотеке

      Польские фермеры выйдут на всеобщую забастовку и заблокируют границу с Украиной

      Названо число занимающихся футболом на уроках физкультуры российских школьников

      Российский юноша случайно ударил младшую сестру ножом в спину

      Умерла супруга главы Дагестана Галина Меликова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше