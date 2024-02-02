Российское МВД объявило в розыск еще одного адвоката Навального

МВД России объявило в розыск адвоката Навального Александра Федулова

Российское МДВ объявило в розыск еще одного адвоката Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) — Александра Федулова. Об этом говорится в базе ведомства.

Адвокат разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Другие подробности не сообщаются.

Сейчас Федулов находится за границей. Он улетел в Турцию в октябре 2023 года после возбуждения уголовного дела в отношении защиты Навального.

Ранее 2 февраля МВД России объявило в розыск адвоката Ольгу Михайлову. В январе ей было предъявлено заочное обвинение в экстремизме.