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14:11, 2 февраля 2024Наука и техника

Успешно испытана ДНК-вакцина против ВИЧ

PLOS ONE: ДНК-вакцина обеспечила шестилетний иммунитет против ВИЧ

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Ученые обнаружили, что ДНК-вакцинация может индуцировать устойчивый многолетний иммунитет против ВИЧ, обусловленный CD8+ Т-клетками. Результаты успешных испытаний опубликованы в журнале PLOS ONE.

Биологи разработали ДНК-вакцины, усиленные белком PD-1, играющим важную роль в дифференцировке иммунных клеток. Предыдущие исследования на мышах показали, что эта стратегия позволяет более эффективно доставлять антиген (фрагмент вируса) дендритным клеткам, которые презентуют его рецепторам T-клеток для инициации иммунного ответа.

В 2021 году исследователи сообщили о результатах исследования на макаках-резусах, в ходе которого оценивался потенциал ДНК-вакцины pRhPD1-p27 с усиленным PD-1 против вируса иммунодефицита обезьян и человека (SHIV). Вакцина обеспечивала устойчивый контроль над уровнем SHIVSF162P3CN, что было опосредовано сильным CD8+ Т-клеточным ответом. Вирусы не обнаруживались в крови животных в течение двух лет.

Новое исследование продемонстрировало расширенный вирусологический контроль без применения антиретровирусной терапии в течение более чем шести лет. Ученые надеются, что вакцину можно будет использовать независимо или в сочетании с другими биомедицинскими вмешательствами для борьбы с ВИЧ-1 у людей, живущих с этим вирусом.

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      Александр Еникеев
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