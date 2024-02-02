Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:22, 2 февраля 2024Наука и техника

Honor запустила смартфон в стратосферу

Honor испытала аккумулятор смартфона Magic6 Pro в стратосфере

Кадр: «Честный блог» / YouTube

Китайская компания Honor рассказала об испытаниях новой батареи для смартфона Magic6 Pro. Об этом говорится в пресс-релизе фирмы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты Honor рассказали, что при разработке девайса использовали технологию производства аккумуляторов с кремний-углеродным анодом вместо традиционного графита. Благодаря этому аппарат дольше работает при минусовых температурах. Чтобы испытать второе поколение кремний-углеродных батарей, Magic6 Pro запустили в стратосферу.

В компании рассказали, что кремниевый анод обеспечивает плотность мощности в 10 раз большую, чем графитовый, однако он также увеличивается в объеме до 300 процентов, что небезопасно. Поэтому инженеры Honor использовали кремний-углеродный анод, чтобы компенсировать недостатки материалов. Также благодаря новому чипу Power Enhanced Chip Honor E1 аккумулятор устройства может заряжаться с мощностью до 80 ватт.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

Возможности Magic6 Pro работать при отрицательной температуре оценил известный YouTube-блогер под ником PhoneBuff. Автор поместил аппарат в камеру с температурой —20 градусов и запустил воспроизведение видео — устройство проработало 13 часов и 7 минут.

Honor Magic6 Pro был представлен в середине января. Девайс получил 6,8-дюймовый OLED-экран, чип Snapdragon 8 Gen 3, от 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами 180, 50 и 50 мегапикселей, батарею емкостью 5600 миллиампер-часов.

В конце января стала известна цена Honor Magic V2, который называют самым тонким складным смартфоном на рынке. Аппарат будет доступен за 180 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России задержали контейнеры с формой ВСУ. Груз шел транзитом через Китай в Польшу

      Россиянам раскрыли способ вернуть средства за страховку по ипотеке

      На месте крушения Ил-76 не осталось обломков самолета

      В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск бойцам СВО в одном случае

      Хранившая четыре года мумию мужа россиянка запугивала детей психбольницей

      В США испытали микроволновое оружие

      В ВВС Украины матом призвали ждать западные самолеты и «не трындеть»

      Стало известно о подготовке Украины к атаке российского Ил-76 с пленными

      Жертвами пожара на заправке в Кении стали два человека

      Стало известно о возможном начале ударов США по Ираку и Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше