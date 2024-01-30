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15:49, 30 января 2024Наука и техника

Раскрыта цена в России самого тонкого в мире складного смартфона

Hi-Tech Mail.ru: стоимость Honor Magic V2 в России составит 180 тысяч рублей

Фото: Albert Gea / Reuters

Смартфон Honor Magic V2 появится в продаже в России в начале февраля. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Источники медиа рассказали, что флагман Honor Magic V2 появится в российской рознице 9 февраля. Девайс называют самым тонким складным смартфоном в мире — толщина его корпуса в сложенном состоянии составляет 9,9 миллиметра, в раскрытом — 4,7 миллиметра.

Также инсайдеры раскрыли информацию о том, во сколько компания Honor оценила устройство. По их данным, Honor Magic V2 с 16 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти будет стоить около 180 тысяч рублей.

Honor Magic V2 имеет раскладную конструкцию и два дисплея — на 7,92 и 6,43 дюймов. Представленный летом 2023 года аппарат получил процессор Snapdragon 8 Gen 2, от 16 гигабайт оперативнойти 256 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 50, 50 и 20 мегапикселей. Складной гаджет имеет аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов, NFC, поддерживает работу со стилусом.

В середине января Honor выпустила складной смартфон Magic V2 RSR, созданный совместно с Porsche Design. Смартфон имеет те же характеристики, что и базовый Honor Magic V2, но стал устойчивее к падениям и получил в комплект несколько аксессуаров.

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      Андрей Ставицкий
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