Представлен самый тонкий в мире складной смартфон

GSM Arena: Honor выпустила складной смартфон Magic V2 с толщиной корпуса 9,9 миллиметра

Китайская компания Honor выпустила складной смартфон Magic V2. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Представленный девайс имеет толщину корпуса в сложенном состоянии 9,9 миллиметра, в раскрытом — 4,7 миллиметра. Вес аппарата составляет 231 грамм. По словам журналистов медиа, устройство Honor можно назвать самым тонким складным смартфоном в мире. Авторы отметили, что предыдущий рекорд принадлежал Xiaomi Mix Fold 2, который имел в сложенном состоянии толщину 11,2 миллиметра и весил 262 грамма.

Magic V2 получил основной дисплей Foldable LTPO OLED с диагональю 7,92 дюйма, снаружи расположился внешний экран LTPO OLED с диагональю 6,43 дюйма. Флагманский девайс работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2, имеет от 12 гигабайт оперативной и от 256 гигабайт встроенной памяти.

Устройство оснащено камерой с тремя объективами разрешением 50 мегапикселей каждый, гаджет может снимать 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду. Смартфон получил батарею емкостью 5000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 66 ватт. Стоимость базовой версии Honor Magic V2 составила 8999 юаней, или около 113 тысяч рублей.

Ранее инсайдеры раскрыли стоимость складных устройств Samsung, которые компания представит в конце июля. По словам специалистов, стоимость Galaxy Z Flip 5 составит 1200 евро, Galaxy Z Fold 5 — 1900 евро.