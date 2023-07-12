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20:13, 12 июля 2023Наука и техника

Рассекречена стоимость складных смартфонов Samsung

Инсайдеры: новые складные смартфоны Samsung Galaxy оценят минимум в 1200 евро

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Стала известна стоимость новых складных устройств Samsung, которые компания представит в конце июля. Об этом сообщает французское издание Dealabs.

Авторы медиа сослались на анонимных сотрудников ретейлеров, которым удалось рассекретить стоимость аппаратов на рынке Франции. Инсайдеры рассказали, что минимальная стоимость новых гаджетов — по сравнению с девайсами Galaxy Z Flip 4 и Z Fold 4 — выросла на 100 евро.

Так, базовая раскладушка Galaxy Z Flip 5 с накопителем 256 гигабайт оценена в 1200 евро, модель с 512 гигабайтами памяти будет стоить 1340 евро. Стартовый флагман Galaxy Z Fold 5 с накопителем 256 гигабайт обойдется в 1900 евро, расширенная версия с 512 гигабайтами памяти — 2040 евро. Топовая версия смартфона Galaxy Z Fold 5, которая будет отличаться наличием накопителя емкостью 1 терабайт, оценена в 2280 евро.

По словам журналистов, если в Samsung решили поднять цены на свои девайсы во всех регионах, то в США Galaxy Z Flip 5 обойдется в 1100 долларов. Складной аппарат Galaxy Z Fold 5 будет стоить 1900 долларов.

Ранее в Samsung рассказали, что представят новые складные флагманы 26 июля в Южной Корее. По слухам, Samsung должна анонсировать модели Galaxy Z Fold 5 и Flip 5.

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    Андрей Ставицкий
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