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19:51, 6 июля 2023Наука и техника

Названа дата анонса новых складных смартфонов Samsung

Samsung представит новые складные флагманы 26 июля в Южной Корее

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корейская компания Samsung назвала дату анонса новых флагманов. Соответствующее сообщение появилось в Twitter-аккаунте корпорации.

Согласно тизеру, IT-гигант представит складные смартфоны 26 июля. Мероприятие под названием Unpacked пройдет в южнокорейском Сеуле, в компании пообещали провести его онлайн-трансляцию на сайте.

Представители корпорации не стали раскрывать, что именно покажут в ходе презентации. Однако изображение раскладушки и слоган Join The Flip Side намекают, что фирма представит новые складные флагманы. По слухам, Samsung должна анонсировать модели Galaxy Z Fold 5 и Flip 5.

В начале июня в компании рассказали, что очередная презентация Unpacked состоится в Южной Корее — все подобные события ранее проводились в США или Европе. В Samsung объяснили, что выбрали Сеул, так как корейская столица «стала новым эпицентром инноваций и культуры».

Ранее аналитики Canalys заявили, что устройства Apple возглавили список самых продаваемых премиальных смартфонов в первом квартале 2023 года. В топ-5 попали iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 13 и Samsung Galaxy S23 Ultra.

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    Андрей Ставицкий
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