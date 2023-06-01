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04:32, 1 июня 2023Наука и техника

Названы самые популярные премиальные смартфоны

Canalys: iPhone 14 Pro Max признали самым популярным флагманом

Фото: Mokjc / Shutterstock / Fotodom

Устройства Apple возглавили список самых продаваемых премиальных смартфонов в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа сослались на отчет Canalys, согласно которому iPhone 14 Pro Max назван самым продаваемым премиальным смартфоном на рынке. К премиальным устройствам специалисты Canalys относят девайсы стоимостью выше 500 долларов, или около 40 тысяч рублей.

Весь топ-3 также заняли телефоны американского бренда. В список попали iPhone 14 Pro, iPhone 14, iPhone 13 и Samsung Galaxy S23 Ultra. Всего в первой десятке оказалось шесть смартфонов Apple. Кроме того, одними из самых популярных телефонов на рынке назвали четыре гаджета Samsung.

По словам аналитиков Canalys, доля устройств дороже 500 долларов на рынке стабильно растет. По сравнению с первым кварталом 2022 года, доля премиальных девайсов выросла на 4,7 процента. В заключении специалисты отметили, что на основе актуальной статистики можно предположить, что Apple снова может поставить рекорд по прибыли в следующем квартале.

В конце мая редакция IT-портала SlashGear опубликовала рейтинг брендов смартфонов. В топ-3 попали Samsung, Apple и Google.

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    Андрей Ставицкий
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