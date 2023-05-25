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10:02, 25 мая 2023Наука и техника

Составлен рейтинг производителей смартфонов

Издание SlashGear поставила Samsung на первое место в рейтинге брендов смартфонов

Фото: AronX / Shutterstock / Fotodom

Редакция IT-портала SlashGear опубликовала рейтинг брендов смартфонов. Топ доступен на сайте издания.

Лидером рейтинга журналисты выбрали Samsung. Авторы отметили, что устройства южнокорейской компании сочетают в себе «высокотехнологичные функции, инновационный дизайн и передовые технологии». На второе место специалисты поставили Apple, которая «давно зарекомендовала себя на рынке» благодаря iPhone.

В топ-3 рейтинга попала компания Google. По мнению составителей подборки, смартфоны бренда оснащаются очень качественными камерами и имеют длительную поддержку обновлениям Android. Ниже расположились китайские бренды OnePlus и Motorola, которые предлагают «высококлассные устройства» с длительным временем автономной работы.

Во второй пятерке рейтинга оказались Asus, Sony, Xiaomi, Vivo. На последнее, 10 место, составители подборки поставили Huawei. Авторы отметили, что китайская корпорация зарекомендовала себя выпуском качественных гаджетов под брендами Huawei и Honor, однако в последние годы столкнулась с проблемами из-за американских санкций.

В конце мая корпорация Samsung Display выпустила OLED-дисплей для смартфонов. Передняя панель включает в себя встроенный дактилоскопический сенсор и различные биометрические датчики.

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Андрей Ставицкий
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