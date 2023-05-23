Samsung представила дисплей для смартфонов будущего

Samsung выпустила OLED-дисплей для смартфонов с биометрическими функциями

Samsung Display, которая входит в южнокорейскую корпорацию Samsung, выпустила OLED-дисплей для смартфонов. Об этом сообщает издание Android Authority.

Компания представила дисплей на мероприятии SID Display Week. Передняя панель имеет интегрированный сенсорный слой, который позволяет снимать данные с пальца пользователя — таким образом, производителям будущих смартфонов не придется устанавливать в свое устройство дополнительный дактилоскопический сенсор.

Также новый компонент для телефонов получил поддержку биометрических функций. Так, пользователь может измерить частоту сердечных сокращений, проверить уровень стресса и артериальное давление касанием к дисплею. «Сенсорный OLED-дисплей может одновременно распознавать пальцы обеих рук, предоставляя более точную информацию о состоянии здоровья, чем существующие носимые устройства», — отметили в корпорации.

Кроме того, сенсорный слой нанесен по всей поверхности дисплея. По этой причине пользователю не придется искать выделенную зону на экране, чтобы разблокировать свой смартфон с помощью отпечатка пальца. Вероятнее всего, новый OLED-дисплей появится во флагманских смартфонах будущего.

Ранее стало известно, что Samsung Galaxy Z Flip 4 стал самым популярным складным смартфоном в первом квартале 2023 года. Лидер рынка Samsung получил долю 45 процентов.