Названы самые популярные складные смартфоны

Аналитик DSCC Янг: Samsung Galaxy Z Flip 4 стал самым популярным складным смартфоном

Смартфон Samsung оказался самым популярным складным смартфоном на рынке в первом квартале 2023 года. Об этом аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг сообщил в своем Twitter.

Специалист назвал самым востребованным гаджетом в сегменте Samsung Galaxy Z Flip 4, который получил долю 27 процентов. На второй позиции разместился Huawei Pocket S — 15 процентов, на третьей — Samsung Galaxy Z Fold 4 — 13 процентов. В топ-5 аппаратов также вошли Oppo Find N2 Flip и Huawei Mate X3.

Росс Янг напомнил, что поставки складных смартфонов достигли пика в третьем квартале 2022 года — с тех пор производители отгружали все меньше и меньше устройств на рынок. В первой четверти года поставки упали, снижение было зафиксировано второй квартал подряд. Объем рынка за первые три месяца 2023 года составил 2,1 миллиона единиц.

Кроме того, Росс Янг раскрыл, что лидер рынка Samsung получил долю 45 процентов — это самый низкий показатель за все время. На втором месте оказалась китайская компания Oppo, доля которой составила 21 процент.

Ранее источник в корпорации Samsung заявил, что южнокорейская компания представит складные смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 26 июля. Выход девайсов в продажу ожидается 11 августа.