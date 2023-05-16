Раскрыта дата выхода новых флагманов Samsung

Инсайдер: Samsung представит смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 26 июля

Источники южокорейской газеты Chosun Media выяснили, когда Samsung представит новые складные смартфоны. Об этом сообщает издание GSM Arena.

По информации инсайдеров, Samsung запланировала мероприятие Unpacked на 26 июля. Ожидается, что в этот день корпорация анонсирует новые складные флагманы Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5. Выход девайсов в продажу ожидается 11 августа.

В материале говорится, что ранний анонс — обычно Samsung выпускает складные аппараты в августе — связан с низкой эффективностью мобильного подразделения IT-гиганта и желанием привлечь к смартфонам повышенное внимание. Также мероприятие Unpacked пройдет в Южной Корее, а не в США.

По мнению аналитиков, Samsung намеренно выпускает свои складные устройства в конце лета, а не осенью. Это связано с тем, что в сентябре-октябре внимание потребителей будет направлено на смартфоны Apple.

В середине апреля инсайдеры сообщали, что Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 получат съемные батареи. По словам специалистов, таким образом новые складные смартфоны будет проще ремонтировать.