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16:50, 7 июня 2023Наука и техника

Samsung объявила дату выхода новых складных смартфонов

Samsung представит новые складные флагманы в конце июля

Фото: Stephen Lam / Reuters

Южнокорейская компания Samsung объявила дату выхода следующего поколения складных смартфонов. Об этом сообщает издание The Verge.

В корпорации заявили, что анонс аппаратов Galaxy состоится в конце июля. При этом в Samsung не стали уточнять, когда именно представят новые флагманы. Мероприятие Unpacked впервые состоится в Сеуле.

«Категория складных устройств воплощает в себе философию Samsung по внедрению инноваций, которые раздвигают границы, чтобы изменить будущее мобильных девайсов», — заявил журналистам глава мобильного подразделения корпорации ТМ Ро. Проведение мероприятия в Сеуле Ро объяснил тем, что корейская столица «стала новым эпицентром инноваций и культуры». В будущем презентации будут проводить в разных городах мира.

Журналисты медиа заметили, что в этом году Samsung проведет мероприятие раньше, чем обычно. В прошлые годы азиатский IT-гигант анонсировал новые флагманы в конце августа. «Действительно жаркое складное лето!» — прокомментировали новость авторы издания.

В середине мая инсайдеры рассказали, что Samsung анонсирует новые складные устройства 26 июля. По информации источников, компания выпустит смартфоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, которые поступят в продажу 11 августа.

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    Андрей Ставицкий
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