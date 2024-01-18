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12:01, 18 января 2024Наука и техника

Создан складной смартфон совместно с Porsche

Honor представила Magic V2 RSR, созданный совместно с Porsche Design

Фото: Honor Device

Компания Honor выпустила складной смартфон Magic V2 RSR. Устройство создано и представлено совместно с компанией Porsche Design, сообщил «Ленте.ру» представитель Honor.

Смартфон имеет те же характеристики, что и базовый Honor Magic V2 и доступен лишь в топовом исполнении с 16 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на один терабайт. Устройство получило процессор Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор на 5000 миллиампер-часов с быстрой зарядкой 66 ватт.

Honor Magic V2 RSR имеет два экрана: внешний на 6,43 дюйма с разрешением 2376х1060 и внутренний на 7,92 дюйма с разрешением 2156х2344. Оба дисплея выполнены по технологии OLED с LTPO и обновляются с частотой 120 герц. Основная камера состоит из трех модулей: основной на 50 мегапикселей, теле-объектив на 20 и широкоугольный на 50.

В компании утверждают, что смартфон стал устойчивее к падениям и царапинам по сравнению с базовой версией. В комплекте с ним идет кожаный чехол, стилус с кейсом для него и зарядка в прикуриватель автомобиля.

Продажи Honor V2 RSR начали в Китае в январе по цене в 16 тысяч юаней (около 205 тысяч рублей). В России продавать эту версию официально не планируют.

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      Геннадий Сходненский
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