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11:05, 2 февраля 2024Наука и техника

Пользователи разочаровались в iPhone 15

PerfectRec: рейтинг iPhone 15 Pro среди пользователей смартфонов снизился

Фото: Aly Song / Reuters

Авторы сервиса PerfectRec зафиксировали снижение уровня удовлетворенности пользователей iPhone 15. Об этом сообщается в отчете на сайте фирмы.

Специалисты фиксировали отзывы владельцев новых смартфонов Apple с момента выхода устройств в продажу, в сентябре. По их словам, обычно пользователи ставят более высокие оценки продвинутым флагманам бренда, тогда как базовые модели имеют менее высокий рейтинг. В этом году ситуация изменилась.

В материале говорится, что потребители разочаровались смартфонами iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Так, количество пользователей, которые поставили максимальную оценку 15 Pro, в сентябре составляло 73,5 процента. В январе этот показатель снизился до 66,1 процента. В случае iPhone 15 Pro Max рейтинг упал с 77 до 72,5 процента.

Рейтинг базовых 15 и 15 Plus, напротив, вырос. Доля положительных оценок iPhone 15 увеличилась с 68,2 до 78,1 процента, iPhone 15 Plus — с 70 до 73,5 процента.

По словам специалистов PerfectRec, чаще всего владельцы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max жаловались на сниженное время автономной работы, выступающий из корпуса блок камер и незначительные по сравнению с iPhone 14 изменения.

Ранее аналитики Barclays заявили, что в 2024 году компания Apple продаст меньше смартфонов, чем в предыдущем. Поставки снизятся из-за того, что iPhone 16 окажется недостаточно привлекательным для потребителей.

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      Андрей Ставицкий
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