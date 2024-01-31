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17:48, 31 января 2024Наука и техника

Продажам iPhone предсказали снижение

PhoneArena: продажи смартфонов Apple упадут в 2024 году

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В 2024 году компания Apple продаст меньше смартфонов, чем в предыдущем. Об этом сообщает издание PhoneArena.

По оценке аналитиков Barclays, до конца года Apple получит меньше прибыли от продажи iPhone. В аналитической записке говорится, что поставки снизятся из-за того, что iPhone 16 окажется недостаточно привлекательным для потребителей.

Авторитетный аналитик TF International Мин-Чи Ко также предсказал падение продаж смартфонов американского бренда. По словам Ко, до 2025 года Apple не будет значительно менять дизайн iPhone и не добавит в устройство важных функций.

«У Apple, возможно, будет самый значительный спад среди основных мировых брендов смартфонов в 2024 году», — заявил Мин-Чи Ко. Согласно прогнозу эксперта, в первой половине года поставки iPhone снизятся на 10-15 процентов. Снижение также продолжится во второй половине года, когда корпорация представит iPhone 16. Ко отметил, что Apple не успела отреагировать на появление новой парадигмы на рынке смартфонов, также он выделил сильную конкуренцию со стороны китайских производителей.

Ранее в Bloomberg заявили, что iOS 18 окажется крупнейшим обновлением ОС в истории iPhone. В системе появятся поддержка нового стандарта по обмену текстовыми сообщениями RCS и улучшенный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) голосовой помощник Siri.

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      Андрей Ставицкий
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