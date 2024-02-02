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13:34, 2 февраля 2024Россия

Кремль высказался о возвращении Украине тел пленных со сбитого Ил-76

Песков: возвращение тел бойцов ВСУ с Ил-76 — в ведомстве следственных органов

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

Тема возвращения тел пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых перевозил сбитый Ил-76, находится в компетенции следственных органов. Так в ответ на соответствующий вопрос журналистов высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Одновременно с этим в Кремле сообщили, что ни одна из стран Запада не откликнулась на предложение принять участие в расследовании авиакатастрофы.

Кроме того, ранее Песков заявлял, что Украина не направляла запрос в Администрацию президента России запрос о передаче тел пленных.

Ил-76 потерпел крушение 24 января под Белгородом. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат Вооруженных сил Украины, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил. Президент Путин объявил, что Ил-76 с пленными украинцами сбили американской системой Patriot.

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      Марк Леонов
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