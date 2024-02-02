Песков опроверг запрос Киева о передаче тел пленных после крушения Ил-76

Песков: в АП России не поступал запрос Киева о передаче тел пленных

Украина не направляла запрос в Администрацию президента (АП) России запрос о передаче тел пленных после крушения Ил-76. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости.

Песков прокомментировал заявление представителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрея Юсова о якобы обращении Киева к России с просьбой передать тела жертв крушения российского Ил-76 в Белгородской области. По его информации, в АП такого запроса не поступало.

«В администрацию — нет», — ответил пресс-секретарь Кремля.

Ранее Юсов заявил, что Украина попросила Россию передать тела военнопленных, ставших жертвами в результате крушения Ил-76 под Белгородом. При этом, по его словам, российская сторона пока не отреагировала на просьбы.