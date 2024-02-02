Мировым ценам на нефть предрекли рост

Эксперт Терешкин: в феврале нефть Brent подорожает до 85-90 долларов за баррель

В феврале 2024 года нефть эталонной североморской марки Brent может подорожать до 85-90 долларов за баррель. Такой прогноз генеральный директор «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин озвучил в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что в конце января стоимость сырья достигла трехмесячных максимумов. Эксперт связал такую динамику мировых цен в первую очередь с растущим оптимизмом инвесторов и трейдеров по поводу перспектив экономик США и Китая и спроса на нефть.

Поддержит рост цен и решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти странами альянса в текущем году на 2,2 миллиона баррелей в сутки, объяснил Терешкин. Он также отметил влияние на котировки напряженной ситуации в Красном море из-за атак йеменских хуситов на корабли. Однако дальнейшей эскалации конфликта не произойдет, и, несмотря на риски, судоходство в регионе продолжится, предрек эксперт.

«При сохранении текущего позитивного фона по ускорению мирового экономического роста, а также продолжению курса ОПЕК+ на ограничение добычи и сохранению текущих рисков для судоходства в Красном море цены на нефть в течение февраля будут стремиться к верхней границе диапазона 85-90 долларов за баррель», — заключил Терешкин.

Ранее глава компании Rapidan Energy Group (REG) Боб Макнелли заявил, что биржевые цены на нефть Brent могут вырасти на несколько долларов за баррель после атаки хуситов по танкеру с нефтепродуктами российского происхождения в Красном море. Эксперт счел это нападение «существенным шагом вверх по лестнице эскалации».

27 января танкер одного из крупнейших трейдеров Trafigura, Marlin Luanda, загорелся после обстрела хуситов в Красном море. Судно шло под флагом Маршалловых островов из Греции в Сингапур. В компании заявили, что танкер перевозил нефтепродукты российского происхождения, купленные дороже ценового потолка.