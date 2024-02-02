В Польше сообщили об ошибке Байдена по Украине

Polskie Radio: Байден ошибся, сделав тему Украины центром предвыборной кампании

Польский профессор Петр Грохмальский назвал ошибку президента США Джо Байдена в отношении Украины. Об этом он рассказал в эфире Polskie Radio.

По его мнению, американский лидер просчитался, поставив в центр предвыборной кампании тему Украины. «Байден взорвал пороховую почку», — отметил он.

Эксперт также напомнил, что в США еще со времен Джорджа Буша-старшего была проблема миграции с юга.

Ранее экс-чиновник разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер перечислила ошибки американского президента Джо Байдена в контексте российской специальной военной операции (СВО). Она обратила внимание, что глава Белого дома проявлять осторожность, несмотря на уязвимости США.