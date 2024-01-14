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07:40, 14 января 2024Мир

Американская разведчица назвала главные ошибки Байдена перед Путиным

Экс-разведчица Пентагона Коффлер: Байден не смог наладить защиту США от атак РФ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-чиновник разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер перечислила ошибки американского президента Джо Байдена в контексте российской специально военной операции (СВО). Ее слова приводит New York Post.

Она обратила внимание, что глава Белого дома проявлять осторожность, несмотря на уязвимости США. «На каждом этапе украинского кризиса Байден выбирал стратегию "контроля эскалации", предоставляя ровно столько военной техники, чтобы сигнализировать о поддержке, но недостаточно для победы», — заявила Коффлер. Среди ошибок Байдена бывшая разведчица Пентагона также назвала провал в разработке контрмер для защиты спутниковых и коммуникационных сетей США от атак России.

По мнению Коффлер, с первых дней СВО Байден загнал себя в угол. Она обвинила Байдена в том, что когда он был вице-президентом США, он проигнорировал «важнейшие разведданные о долгосрочной угрозе, исходящей от России».

Ранее бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб заявил, что Джо Байден допустил ошибку, посчитав, что Россия начала СВО на Украине из-за амбиций, а не из-за жизненно важных интересов.

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      Марина Совина
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