Названы провоцирующие эпилепсию факторы

Терапевт Иванова: спровоцировать эпилепсию могут менингит и интоксикация

Некоторые болезни и состояния могут способствовать развитию эпилепсии, предупредила терапевт Виктория Иванова. Провоцирующие приступы факторы она назвала в беседе с News.ru.

По ее словам, спровоцировать эпилепсию могут черепно-мозговые травмы, инфекции, в частности, менингит, ВИЧ, вирусный энцефалит.

Фактором развития эпилепсии также, добавила Иванова, могут стать острые или хронические отравления — например, алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью. Кроме того, это заболевание может быть спровоцировано интоксикацией организма при тяжелых заболеваниях печени и почек, инсультом и опухолью головного мозга, заключила врач.

Ранее основатель школы банного мастерства Василий Ляхов рассказал, что эпилепсия является противопоказанием к посещению бани. Специалист также обратил внимание на что, что в баню нельзя ходить в течение года после черепно-мозговых травм.