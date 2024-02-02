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15:35, 2 февраля 2024Забота о себе

Названы провоцирующие эпилепсию факторы

Терапевт Иванова: спровоцировать эпилепсию могут менингит и интоксикация

Фото: Sérgio Alves Santos / Unsplash

Некоторые болезни и состояния могут способствовать развитию эпилепсии, предупредила терапевт Виктория Иванова. Провоцирующие приступы факторы она назвала в беседе с News.ru.

По ее словам, спровоцировать эпилепсию могут черепно-мозговые травмы, инфекции, в частности, менингит, ВИЧ, вирусный энцефалит.

Фактором развития эпилепсии также, добавила Иванова, могут стать острые или хронические отравления — например, алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью. Кроме того, это заболевание может быть спровоцировано интоксикацией организма при тяжелых заболеваниях печени и почек, инсультом и опухолью головного мозга, заключила врач.

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Ранее основатель школы банного мастерства Василий Ляхов рассказал, что эпилепсия является противопоказанием к посещению бани. Специалист также обратил внимание на что, что в баню нельзя ходить в течение года после черепно-мозговых травм.

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      Александра Лисица
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