Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:01, 2 февраля 2024Путешествия

Недовольному условиями полета россиянину посоветовали пересесть в Emirates

Российская авиакомпания посоветовала недовольному пассажиру летать Emirates

Фото: Unsplash

Пассажиру, недовольному условиями полета в самолете российской авиакомпании, посоветовали в следующий раз пересесть в Emirates. Подробностями истории поделился портал TourDom.

Уточняется, что россиянин, летевший из Дубая в Москву, оставил негативный комментарий в соцсетях авиакомпании, в котором пожаловался на качество обслуживания. Он рассказал, что доплатил за место в первом ряду, но в итоге никакого комфорта за потраченные деньги не получил.

По словам путешественника, весь пол под его креслом был залит водой. «Все хлюпает, ковер грязный. Сказали, что это просто конденсат», — пожаловался он.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024

Пассажир добавил, что в ответ на жалобу о некомфортных условиях полета бортпроводник рекомендовал ему «летать первым классом Emirates». После этого член экипажа все же принес мужчине пакет, чтобы он мог постелить его под ноги. Однако россиянина не устроило такое решение, потому что пакет оказался «вонючим». Он предпочел ходить в туалет за бумагой, чтобы убирать воду под ногами, пишет источник.

Ранее пассажирка Southwest Airlines провела полет в луже неизвестной коричневой жидкости и пожаловалась на сотрудников авиакомпании, которые отказали ей в помощи. Она сравнила поездку с китайской пыткой водой.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин сообщил о сложной ситуации на одном из участков СВО. О чем военные рассказали президенту?

      Футболист «Динамо» перешел в израильский клуб

      Стилистка раскрыла россиянкам способы носить популярные полупрозрачные платья

      Эксперты призвали посыпать ковры содой

      Влияние неудачного контрнаступления ВСУ на солдат оценили

      Участник шоу на «России 1» рассказал об удивившей его особенности проекта

      Российского блогера заочно осудили на Украине на 15 лет

      Во Франции заявили о вине ВСУ в крушении Ил-76

      Ударивший ножом мужчину на улице в Москве попал на видео

      Путин рассказал о подвиге командира подбитого в бою российского танка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше