Недовольному условиями полета россиянину посоветовали пересесть в Emirates

Российская авиакомпания посоветовала недовольному пассажиру летать Emirates

Пассажиру, недовольному условиями полета в самолете российской авиакомпании, посоветовали в следующий раз пересесть в Emirates. Подробностями истории поделился портал TourDom.

Уточняется, что россиянин, летевший из Дубая в Москву, оставил негативный комментарий в соцсетях авиакомпании, в котором пожаловался на качество обслуживания. Он рассказал, что доплатил за место в первом ряду, но в итоге никакого комфорта за потраченные деньги не получил.

По словам путешественника, весь пол под его креслом был залит водой. «Все хлюпает, ковер грязный. Сказали, что это просто конденсат», — пожаловался он.

Пассажир добавил, что в ответ на жалобу о некомфортных условиях полета бортпроводник рекомендовал ему «летать первым классом Emirates». После этого член экипажа все же принес мужчине пакет, чтобы он мог постелить его под ноги. Однако россиянина не устроило такое решение, потому что пакет оказался «вонючим». Он предпочел ходить в туалет за бумагой, чтобы убирать воду под ногами, пишет источник.

Ранее пассажирка Southwest Airlines провела полет в луже неизвестной коричневой жидкости и пожаловалась на сотрудников авиакомпании, которые отказали ей в помощи. Она сравнила поездку с китайской пыткой водой.