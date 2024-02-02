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21:49, 2 февраля 2024Интернет и СМИ

Немецкого журналиста раскритиковали после репортажа о Мариуполе

Журналиста немецкого ZDF Корпера раскритиковали после репортажа о Мариуполе

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Немецкого журналиста Армина Корпера подвергли жесткой критике после репортажа для телеканала ZDF о восстановлении Мариуполя. Об этом пишет Focus.

Репортер признал, что восстановление города идет полным ходом и его жители рады приходу России. Однако, пишет издание, Корпер «полностью исказил ситуацию» в городе, и «сейчас телекомпания защищает своего корреспондента, но признает, что одна формулировка была неудачной».

Отмечается, что кадры из Мариуполя вызвали ажиотаж и возмущение. В ответ немецкий телеканал заявил, что серьезно относится к поступающим сообщениям. ZDF сообщил, что Корпер отправился в Мариуполь, «чтобы получить независимую картину ситуации на территориях».

При этом телеканал попытался оправдаться и заявил, что фраза Корпера «город работает» якобы вводит в заблуждение. Представитель вещателя предположил, что журналист, скорее всего, «хотел описать, как Россия только пытается создать видимость нормальной жизни и восстановления», используя значительные финансовые ресурсы. Сам Корпер реакцию коллег не прокомментировал.

Журналист ZDF Армин Керпер посещал Мариуполь и удивился нормальному состоянию жизни города. «Мариуполь — не город-призрак, я хочу это четко заявить», — сообщал журналист. По его словам, большинство жителей города имеют пророссийские взгляды.

После этого спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала.

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      Марина Совина
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