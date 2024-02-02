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15:26, 2 февраля 2024Бывший СССР

МИД Украины потребовал объяснений от немецких журналистов за визит в Мариуполь

Спикер МИД Украины Николенко потребовал объяснений от немецкого издания ZDF

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко потребовал объяснений от немецкого телеканала ZDF после визита их журналиста в Мариуполь. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Искажение реальности — это не журналистика. Более того, визит руководителя московского бюро ZDF в оккупированный Мариуполь без согласия Украины нарушил украинское законодательство», — написал политик.

Николенко отметил, что нарушение украинского законодательства может повлиять на работу ZDF в стране, если издание не предоставит объяснений.

Ранее журналист ZDF Армин Керпер посещал Мариуполь и удивился нормальному состоянию жизни города. «Мариуполь — не город-призрак, я хочу это четко заявить», — сообщал журналист. По его словам, большинство жителей города имею пророссийские взгляды.

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      Валентин Карант
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