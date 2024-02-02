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10:11, 2 февраля 2024Силовые структуры

Охотившийся на бобров россиянин выстрелил в живот пенсионеру

В Тюменской области завели дело на выстрелившего в пенсионера охотника на бобров

Фото: Niklas Hamann / Unsplash

В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь пенсионера. Об этом в пятницу, 2 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Shot.

По данным издания, ЧП произошло во время охоты на бобров возле деревни Решетниково. Приехавший на промысел нефтяник из Тюмени вооружился карабином и отправился искать бобровые хатки. Однако по неизвестной пока причине вместо бобра он выстрелил в оказавшегося поблизости 63-летнего пенсионера и попал ему в живот.

Пострадавшего отправили в больницу, охотника задержали, выяснилось, что его оружие не было зарегистрировано.

Ранее в дагестанском Кизляре 36-летний мужчина играл с заряженным ружьем и случайно выстрелил в себя.

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      Владимир Седов
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