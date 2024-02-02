США нашли способ урезать влияние ОПЕК+ на нефтяной рынок

Bloomberg: американские нефтяные компании стали угрозой ОПЕК+ из-за роста добычи

Резкий рост добычи нефти в США в 2023 году удивил аналитиков, и теперь им приходится пересматривать свои прогнозы и оценки возможности ОПЕК+ влиять на рынки. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Планы американских компаний в случае их реализации угрожают планам объединения, в котором, в частности, участвуют Саудовская Аравия и Россия, по поддержанию цен на приемлемом уровне.

Так, корпорация Chevron наращивает добычу в североамериканском Пермском нефтегазоносном бассейне с планами роста на десять процентов за год, чтобы к 2025 году выйти на уровень миллиона баррелей в сутки. Финансовый директор компании Пьер Бребер подчеркнул, что прирост объемов добычи у компании примерно вдвое выше, чем у конкурентов.

Exxon намерена дополнительно нарастить добычу на семь процентов, но если учитывать ожидающуюся сделку по приобретению Pioneer Natural Resources, то общий объем добычи у компании удвоится.

По оценкам экспертов, в четвертом квартале 2023 года США должны были в среднем добывать 12,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Такой прогноз был основан в том числе на объемах бурения. Однако более эффективные технологии позволили нарастить добычу до 13,3 миллиона баррелей.

На этом фоне продление сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ не оказало существенного влияния на цены, которые по-прежнему держатся ниже 80 долларов за баррель для марки Brent. Однако споры привели к тому, что из объединения вышла Ангола.