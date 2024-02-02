Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:06, 2 февраля 2024Экономика

США нашли способ урезать влияние ОПЕК+ на нефтяной рынок

Bloomberg: американские нефтяные компании стали угрозой ОПЕК+ из-за роста добычи

Фото: Angus Mordant / Reuters

Резкий рост добычи нефти в США в 2023 году удивил аналитиков, и теперь им приходится пересматривать свои прогнозы и оценки возможности ОПЕК+ влиять на рынки. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Планы американских компаний в случае их реализации угрожают планам объединения, в котором, в частности, участвуют Саудовская Аравия и Россия, по поддержанию цен на приемлемом уровне.

Так, корпорация Chevron наращивает добычу в североамериканском Пермском нефтегазоносном бассейне с планами роста на десять процентов за год, чтобы к 2025 году выйти на уровень миллиона баррелей в сутки. Финансовый директор компании Пьер Бребер подчеркнул, что прирост объемов добычи у компании примерно вдвое выше, чем у конкурентов.

Exxon намерена дополнительно нарастить добычу на семь процентов, но если учитывать ожидающуюся сделку по приобретению Pioneer Natural Resources, то общий объем добычи у компании удвоится.

Brent от TradingView

По оценкам экспертов, в четвертом квартале 2023 года США должны были в среднем добывать 12,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Такой прогноз был основан в том числе на объемах бурения. Однако более эффективные технологии позволили нарастить добычу до 13,3 миллиона баррелей.

На этом фоне продление сокращения добычи нефти со стороны ОПЕК+ не оказало существенного влияния на цены, которые по-прежнему держатся ниже 80 долларов за баррель для марки Brent. Однако споры привели к тому, что из объединения вышла Ангола.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин сообщил о сложной ситуации на одном из участков СВО. О чем военные рассказали президенту?

      Футболист «Динамо» перешел в израильский клуб

      Стилистка раскрыла россиянкам способы носить популярные полупрозрачные платья

      Эксперты призвали посыпать ковры содой

      Влияние неудачного контрнаступления ВСУ на солдат оценили

      Участник шоу на «России 1» рассказал об удивившей его особенности проекта

      Российского блогера заочно осудили на Украине на 15 лет

      Во Франции заявили о вине ВСУ в крушении Ил-76

      Ударивший ножом мужчину на улице в Москве попал на видео

      Путин рассказал о подвиге командира подбитого в бою российского танка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше