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17:10, 22 декабря 2023Экономика

Оценены перспективы развала ОПЕК после выхода Анголы

Глава REG Сейгл: ОПЕК не развалится по принципу домино после выхода Анголы

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Выход Анголы из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) окажет ограниченное воздействие на мировой сырьевой рынок. Ожидать дальнейшего развала картеля по принципу домино на фоне «разового» протеста в среднесрочной перспективе не стоит, заявил директор глобального нефтяного сервиса Rapidan Energy Group (REG) Клэй Сейгл. Его слова приводит CNBC.

Роль Анголы в ОПЕК носила ограниченный характер. Выход африканской страны из состава организации действительно снизил уровень единства внутри картеля, однако не расшатал его, уточнил Сейгл. «Рынку не следует успокаиваться, думая, что единство ОПЕК разваливается и произойдет своего рода эффект домино», — заявил эксперт.

Об ограниченной роли Анголы в ОПЕК также заявили аналитики третьего по величине канадского банка — Scotiabank. В финансовой организации уточнили, что на долю африканской страны приходилось менее четырех процентов от суммарного объема добычи сырьевого картеля.

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После выхода Анголы в составе ОПЕК остались еще 12 участников, включая крупнейших производителей сырья — Саудовскую Аравию и Россию. В настоящее время добыча нефти в ОПЕК составляет около 27 миллионов баррелей в сутки, или около 27 процентов мирового рынка сырья. Таким образом, организация продолжит оказывать существенное влияние на глобальном уровне даже после выхода Анголы, пришли к выводу эксперты.

О выходе Анголы из состава ОПЕК стало известно 21 декабря. Поводом для протеста стало несогласие делегации африканской страны с установленной квотой по добыче. В ОПЕК требовали от Анголы сократить объемы суточной добычи до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Однако вместо выполнения плана глава делегации африканской страны Педру Эставио заявил, что Ангола не станет прислушиваться к рекомендациям ОПЕК и нарастит добычу сырья до 1,8 миллиона баррелей в день в январе 2024 года.

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