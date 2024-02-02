Экс-советник Рейган обеспокоился из-за возможной мести России

American Conservative: Россия может конфисковать активы США и Запада

Россия может отомстить Западу и конфисковать американские и европейские активов в ответ на присвоение собственных валютных резервов. Такое опасение высказал бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

По его мнению, Москва имеет полное право на компенсацию, поскольку чувствует себя преданной. Экс-советник Рейгана пояснил, что Вашингтон и Брюссель «ввели в заблуждение как Москву, так и Киев, нарушив многочисленные заверения о нерасширении НАТО, пообещав принять Украину, но не выполнив своих обязательств».

Кроме того, пишет Бэндоу, США и их союзники рискуют тем, что многие страны мира ускорят поиск альтернатив западной финансовой системе.

Ранее в МИД России заявили, что на попытки Запада конфисковать российские активы Москва даст адекватный ответ. В ведомстве добавили, что такие действия можно будет расценивать как «банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого».