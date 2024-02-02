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14:05, 2 февраля 2024Культура

Продюсера Глюкозы раскритиковали за отречение от нее после «голой вечеринки»

Певица Нюта назвала неправильным решение продюсера Фадеева отречься от Глюкозы
Нюта (Анна Байдавлетова)

Нюта (Анна Байдавлетова). Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Экс-солистка группы «Ранетки», певица Нюта (настоящее имя — Анна Байдавлетова) раскритиковала продюсера Максима Фадеева за отречение от певицы Глюкозы после ее участия в «голой вечеринке». Своим мнением она поделилась в интервью The Voice.

«Я, если честно, ничего не знаю об этом конфликте, не знаю всех деталей и того, что происходило у них внутри. Но если он не хочет себя ассоциировать со своим проектом, то, как по мне, это неправильная позиция», — заявила Нюта.

Певица отметила, что Глюкоза — легендарный поп-проект, занявший свое место в музыкальной истории России. Нюта предположила, что со временем эмоции участников конфликта улягутся и ситуация наладится. «Прошлое невозможно стереть и отречься от него довольно сложно», — заключила артистка.

Ранее продюсер Сергей Лавров объяснил, почему певца Филиппа Киркорова «отменили» после участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой.

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      Мария Рюрикова
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