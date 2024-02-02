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06:04, 2 февраля 2024Мир

Протесты фермеров в Бельгии связали с премьер-министром Венгрии

FT: протесты фермеров в ЕС организовал связанный с Орбаном центр MCC Brussels

Фото: Claudia Greco / Reuters

За организацией протестов фермеров в Брюсселе и других странах Европейского союза (ЕС) стоит аналитический центр MCC Brussels, в руководство которого входит советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан. Об связи организации с протестами сообщило издание Financial Times (FT).

Издание напомнило, что протесты фермеров против сельскохозяйственной политики ЕС начались в Брюсселе в конце января. Акции прошли во Франции, Германии, Италии, Польше и других странах.

Ранее сообщалось, что фермеры из Бельгии и других стран Европы вышли на протест в Брюсселе в знак поддержки французских фермеров перед саммитом ЕС.

В январе с призывом вернуть пошлины на ввоз в ЕС украинской сельхозпродукции в Еврокомиссию обратились министры сельского хозяйства стран-соседей Украины. Глава венгерского ведомства Иштван Надь заявил, что Брюсселю необходимо найти решение и помочь европейским фермерам, защитив их интересы, и дать возможность развивать свой экспортный потенциал.

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      Марина Совина
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