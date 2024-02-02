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16:40, 2 февраля 2024Россия

Путин назвал три составляющие патриотизма

Путин назвал любовь к семье, малой родине и стране составляющими патриотизма

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Патриотизм складывается из любви к семье, малой родине и стране, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!», трансляция которого ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Россияне, рассуждающие схожим образом, стоят на правильном пути, подчеркнул глава государства.

Президент отметил важность того, какое будущее жители страны хотят видеть для себя и своих детей.

Ранее Путин заявил, что в случае отказа от проведения специальной военной операции России превратилась бы в никому не нужную страну.

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      Алан Босиков
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